В НАТО раскрыли подробности грядущей встречи в Лондоне

Новости мира:В декабре лидеры стран НАТО проведут встречу в отеле "Гроув" и Букингемском дворце.

Великобритания 3 декабря в Лондоне будет принимать глав государств и правительств НАТО. Об этом говорится в обнародованном сегодня пресс-релизе НАТО о будущем саммите.

Сообщается, что встреча лидеров НАТО под председательством Генерального секретаря альянса состоится в отеле "Гроув", расположенном в графстве Хартфордшир, 4 декабря 2019 года.

Днем ранее, 3 декабря, состоится вечернее мероприятие в Букингемском дворце.

Отметим, встречу на высшем уровне Генсек НАТО анонсировал еще в начале февраля этого года.

"Встреча в Лондоне даст возможность главам государств и правительств союзников рассмотреть проблемы безопасности, с которыми мы сталкиваемся сейчас и будем в будущем, а также обеспечить продолжение адаптации НАТО для обеспечения безопасности своего населения, что составляет почти один миллиард людей", - отметил он.

Также заметим, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, говоря о саммите уже в сентябре этого года, отметил, что участие президента Украины Вололимира Зеленского во встрече лидеров НАТО в декабре в Лондоне не предусмотрено.