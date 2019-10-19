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Во Франции отреагировали на повышение Трампом пошлин на товары из Европы

Во Франции отреагировали на повышение Трампом пошлин на товары из Европы
05:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Брюно Ле Мэр прокомментировал повышение Трампом пошлин на европейские товары.

Решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на европейские товары общей стоимостью 7,5 миллиарда долларов будет иметь значительные негативные экономические и политические последствия.

Об этом заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, реагируя на решение американской администрации, которое вступило в силу 18 октября, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Эти решения могут иметь негативные последствия для обеих экономик, а также с политической точки зрения», - сказал французский министр.

Он отметил, что Европа готова сделать ответные шаги, но только в рамках правил ВТО.

Президент Соединенных Штатов Трамп повысил пошлины на европейские товары в ответ на государственные субсидии, которые предоставляются правительствами Франции, Германии, Испании и Великобритании европейскому авиационному гиганту Airbus.

Повышение таможенных тарифов до 25% на поставку товаров в США могут привести к убыткам для европейских экспортеров в объеме 7,5 млрд долларов (6,8 млрд евро).

Больше всего от этого пострадают сама компания Airbus, экспорт вина из Франции, Испании и Германии, а также шотландского виски. Также американцы повысили пошлины на поставку некоторых видов пищевых продуктов, включая сыры, мясо, молоко, йогурты, оливки.

В США начали действовать штрафные пошлины на вино и сыр из Европы

Кроме этого, ранее Соединенные Штаты заявляли о намерении повысить в середине ноября пошлины на импорт автомобилей из ЕС.

В свою очередь Евросоюз, в частности, Airbus также обвиняют США в неконкурентном предоставлении государственной поддержки компании Boeing. Правовой спор между двумя мировыми авиационными гигантами и главными конкурентами продолжается уже 15 лет.

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ЕС, США, Франция, Пошлины, Дональд Трамп, Брюно Ле Мэр.
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