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Юнкер: Европейские страны должны создать многолетнюю финансовую перспективу ЕС

Юнкер: Европейские страны должны создать многолетнюю финансовую перспективу ЕС
03:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Президент Еврокомиссии напомнил, что европейские лидеры должны сформировать многолетнюю финансовую перспективу Евросоюзу.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал лидеров государств и правительств стран ЕС проработать многолетнюю финансовую рамочную перспективу содружества, ибо от этого решения зависит реализация уже принятых и открытия новых программ в рамках совместной европолитики.

Об этом Юнкер заявил во время пресс-конференции по итогам Европейского совета в Брюсселе, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня мы говорили о многолетней финансовой перспективе на 7 лет, в которой не так много новых элементов. Я напомнил Европейскому совету, что мы имеем обязательства сформировать эту многолетнюю финансовую рамочную перспективу быстро. Мы не можем терять годы, ведь это отразится на наших исследованиях и на программе Erasmus (студенческих обменов), а именно это было одним из выдающихся триумфов Евросоюза в течение нескольких прошлых лет", - сказал президент Еврокомиссии.

По итогам заседания Европейского совета лидеры государств и правительств ЕС приняли резолюцию, которая поручает Еврокомиссии представить сформированный и конкретизированный цифрами пакет документов для переговоров относительно многолетней финансовой рамочной перспективы до следующего саммита ЕС в декабре 2019 года.

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Напоминаем, многолетняя финансовая перспектива принимается один раз на семь лет и регулирует объемы доходов и расходов. Многолетнюю финансовую перспективу должен единогласно принять Совет ЕС.

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ЕС, Брюссель, Евросоюз, Жан-Клод Юнкер.
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