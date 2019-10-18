Юнкер прокомментировал "начало конца" для Албании и Северной Македонии

Новости мира:Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласен, что блокирование членства Албании и Северной Македонии подрывает позиции ЕС.

Неспособность Европейского совета принять решение о начале переговоров с Северной Македонией и Албанией относительно членства в ЕС подрывает международные позиции самого Евросоюза, ведь обе страны выполнили все условия для начала такого процесса.

Об этом сегодня во время пресс-конференции по итогам встречи лидеров государств и правительств ЕС в Брюсселе заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, отвечая на вопрос журналистов, может ли отказ в начале переговоров с этими странами стать "началом конца" для всего процесса расширения ЕС, сообщает корреспондент.

"Если это действительно конец расширения, то мы (Евросоюз) подвергнемся жесткой критике. Потому что мы вдохновили эти страны, мы помогали этим странам, мы посещали эти страны, и мы публично давали обещания этим странам. Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны придерживаться собственных обещаний", - подчеркнул президент Еврокомиссии.

Как сообщалось, 17 октября Европейский совет не смог принять единогласное решение о начале переговоров относительно членства в ЕС Албании и Северной Македонии.