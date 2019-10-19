В НАТО отрабатывают сценарий ядерной войны

Новости мира:Такое учения может быть связано с угрозой ядерной войны.

Германия и союзники по НАТО проводят учения "Непреклонный полдень" (Steadfast Noon), на которых отрабатывается сценарий ядерной войны.

Об этом сообщает Deutsche welle.

Войска союзников по Северо-Атлантическому альянсу проводят тренировки с использованием истребителей-бомбардировщиков. Тренировочные полеты проходят без бомб. Также отрабатывается безопасное перемещение ядерного оружия из подземных хранилищ в самолет и ее установка.

Бундесвер использует в маневрах боевые самолеты Panavia Tornado 33-й тактической авиационной эскадры, которые располагаются на авиабазе Бюхель в Айфеле, где также, вероятно, могут храниться американские водородные бомбы B61, отмечает dpa.

Эти учения могут быть связаны с ростом угрозы ядерной войны, после того, как было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в связи с выходом из него США и России 2 августа.