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В НАТО отрабатывают сценарий ядерной войны

В НАТО отрабатывают сценарий ядерной войны
07:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Такое учения может быть связано с угрозой ядерной войны.

Германия и союзники по НАТО проводят учения "Непреклонный полдень" (Steadfast Noon), на которых отрабатывается сценарий ядерной войны.

Об этом сообщает Deutsche welle.

Войска союзников по Северо-Атлантическому альянсу проводят тренировки с использованием истребителей-бомбардировщиков. Тренировочные полеты проходят без бомб. Также отрабатывается безопасное перемещение ядерного оружия из подземных хранилищ в самолет и ее установка.

Бундесвер использует в маневрах боевые самолеты Panavia Tornado 33-й тактической авиационной эскадры, которые располагаются на авиабазе Бюхель в Айфеле, где также, вероятно, могут храниться американские водородные бомбы B61, отмечает dpa.

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Эти учения могут быть связаны с ростом угрозы ядерной войны, после того, как было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в связи с выходом из него США и России 2 августа.

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США, НАТО, Россия, Бомбы, Ядерная война, Оружия.
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