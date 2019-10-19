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В Польше назначили "достаточно очевидную" дату заседания нового парламента

В Польше назначили "достаточно очевидную" дату заседания нового парламента
07:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Депутаты в Польше запланировали свое первое заседание почти через месяц.

Первое заседание нового состава Сейма и Сената Польши состоится 12 ноября.

Об этом в эфире радио RMF FM сообщил пресс-секретарь президента РП Блажей Спыхальский.

"Согласно конституции у господина президента есть 30 дней (от проведения выборов) на созыв первого заседания Сейма и Сената, а каденция Сейма продолжается по конституции четыре года. Первое заседание Сейма этой каденции состоялось 12 ноября и продолжается до 11 ноября. Поэтому, 12 ноября является достаточно очевидным и естественным сроком", - заявил Спыхальский.

Как известно, в результате проведения 13 октября парламентских выборов в Польше в Сейме победу одержала правящая партия "Право и Справедливость" (PiS), у которой будет однопартийное большинство и она сформирует правительство страны. Зато в Сенате сложилась ситуация, что большинство могут сформировать оппозиционные силы. Пока продолжаются консультации по поводу формирования коалиции в верхней палате польского парламента.

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Польша, Сейм Польши, Сенат Польши, Парламент Польши.
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