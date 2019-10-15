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"Я все еще молод": Дуда вновь пойдет в президенты Польши

"Я все еще молод": Дуда вновь пойдет в президенты Польши
12:43 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:В Польше в следующем году состоятся президентские выборы .

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в следующем году поборется за второй срок на посту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Business Insider Polska.

На вопрос, будет ли он баллотироваться на выборах президента в 2020 году, Дуда сказал: "Я все еще молод, я не собираюсь выходить на пенсию".

То, что кандидатом "Права и справедливости" будет действующий глава государства, подтвердил и вице-премьер Яцек Сасин. По его словам, премьер-министром Польши после парламентских выборов 13 октября останется Матеуш Моравецкий.

Выборы в Польше: Оппозиция получает большинство в Сенате

Президентские выборы должны состояться в мае.

Отметим, на выборах в Сенат отец президента Польши Ян Дуда потерпел разгромное поражение в соперничестве с кандидатом от "Гражданской коалиции" Ежи Федоровичем.

В округе в Кракове отец президента набрал 79 608 голосов, а Федорович – 117 177.

В новом правительстве Польше могут произойти существенные изменения и заменить действующего главу МИД.

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Польша, Выборы, Анджей Дуда.
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