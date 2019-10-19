В британском парламенте начались исторические дебаты по соглашению о Brexit

Новости мира:Борис Джонсон призвал членов парламента поддержать соглашение о выходе Великобритании из ЕС и "вернуть стране контроль".

Это первое субботнее заседание парламента с 1982 года, когда Аргентина вторглась на британские Фолклендские острова, сообщает Deutsche Welle.

Перед началом дебатов премьер-министр Борис Джонсон призвал членов парламента поддержать соглашение о выходе Великобритании из ЕС и "вернуть стране контроль".

Для одобрения соглашение должны поддержать 320 членов парламента. Сейчас Консервативная партия и ее партнер Североирландская Демократическая юнионистская партия (DUP) имеют лишь 319 голосов. При этом в DUP ранее заявили, что не поддержат соглашение. Крупнейшая оппозиционная Лейбористская партия также заявила, что будет голосовать против принятия документа.

Лондон и Брюссель достигли договоренности относительно нового соглашения о Brexit 17 октября. Документом предусмотрено, что до конца 2020 года условия ведения торговли между Великобританией и ЕС не изменятся. После этого страна должна выйти из европейского таможенного союза, тогда как Северная Ирландия останется в общем рынке с Евросоюзом.

Между Северной Ирландией и Великобританией будет создана таможенная граница. Европейские товары будут облагаться британскими пошлинами. Относительно британских товаров, то если они предназначены для продажи в ЕС, то пошлины будут уплачиваться, если только в Северной Ирландии - нет. Каждые четыре года парламент Северной Ирландии будет решать, будут ли продлены эти правила.

В сентябре депутаты нижней палаты британского парламента приняли закон, который блокирует выход Великобритании из Евросоюза без достижения соглашения с Брюсселем. Закон предусматривает перенос срока Brexit на 31 января 2020 года, если договоренности с ЕС так и не удастся достичь. Джонсон заверял, что выполнит нормы Закона, однако неоднократно подчеркивал, что Brexit состоится 31 октября.

Великобритания планировала выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года, но к этому сроку парламент страны не одобрил соглашение о Brexit и заблокировал возможность выхода без соглашения.

В апреле 27 стран-членов ЕС договорились отложить Brexit до 31 октября.