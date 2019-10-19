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Больше никаких поправок: в Еврокомиссии назвали два варианта Brexit

Больше никаких поправок: в Еврокомиссии назвали два варианта Brexit
18:44 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Еврокомиссии исключили внесении изменений в новое соглашение о Brexit.

Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер предупредил Великобританию, что никаких изменений в договор о Brexit больше вносить не будут.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью немецкому изданию Welt.

"Если соглашение, одобренное главами государств и правительств в четверг, будет отклонено Палатой общин, то в настоящий момент я не вижу выхода кроме этого соглашения и "жесткого" Brexit без соглашения", - сказал Эттингер.

Он не считает, что новые переговоры приведут к лучшему результату: "Это лучшее соглашение для обеих сторон".

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Эттингер отметил, что для государств-членов ЕС также важно "полностью поддержать итоги переговоров главного переговорщика ЕС по вопросам Brexit Мишеля Барнье и рекомендовать, чтобы Европейский парламент принял их".

Новое соглашение о Brexit британский парламент рассматривает в субботу. Документ также должен одобрить Европарламент, ожидается, что голосование пройдет на следующей неделе.

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Великобритания, Еврокомиссия, Гюнтер Эттингер, Brexit.
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