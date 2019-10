Меньше месяца до Brexit: десятки тысяч британцев требуют повторного референдума

Десятки тысяч британцев вышли в субботу на центральные улицы Лондона с требованием проведения второго референдума по Brexit, в то время как в Палате общин продолжается обсуждение обновленного соглашения о выходе из ЕС.

"Чего мы хотим? Волеизъявления народа! Когда мы этого хотим? Сейчас!" - написано на плакатах участников шествия.

В эфире британских телеканалов манифестанты утверждают, что второй референдум - это единственный способ выхода из нынешнего кризиса

В шествии принимает участие мэр Лондона Садик Хан.

As lawmakers debate Boris Johnson's Brexit deal in the Houses of Parliament, thousands of protesters are calling for a second referendum outside: https://t.co/lr08Z63LaO pic.twitter.com/SvRyWtmb9r

— CNN International (@cnni) October 19, 2019