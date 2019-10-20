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Премьер Северной Македонии хочет провести досрочные парламентские выборы

Премьер Северной Македонии хочет провести досрочные парламентские выборы
00:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев спросил у граждан мнение по поводу досрочных выборов.

Премьер-министр Республики Северная Македония Зоран Заев настаивает на проведении досрочных парламентских выборов из-за переноса сроков начала переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

Об этом он заявил в своем обращении к нации, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы сделали все, а ЕС не сдержал своего обещания. Они совершили историческую ошибку. Бесспорно, мы являемся жертвой европейской ошибки. Я разочарован и возмущен. Со всей ответственностью обращаюсь к Вам, граждан, потому что хочу услышать Ваше мнение относительно проведения в ближайшее время досрочных парламентских выборов", - заявил Заєв.

Заев отметил, что европейская мечта народа Северной Македонии не будет уничтожена, и он принимает на себя всю боль разочарования граждан.

Подробнее вопрос проведения досрочных парламентских выборов премьер Заєв планирует обсудить в воскресенье, 20 октября, с президентом Стево Пендаровским.

Напоминаем, ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве в ЕС по Северной Македонии и Албании, учитывая выполнение этими странами ряда условий.

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Премьер, Зоран Заев, Северная Македония.
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