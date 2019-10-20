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Эрдоган на следующей неделе обсудит с Путиным Сирию

Эрдоган на следующей неделе обсудит с Путиным Сирию
00:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу с Владимиром Путиным.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 октября заявил, что он обсудит размещение сирийских правительственных сил в "зоне безопасности" с российским президентом Владимиром Путиным.

Срочные переговоры Путина с Эрдоганом о дальнейших шагах в регионе состоятся на следующей неделе в российском городе Сочи, передает Голос Америки.

Эрдоган предупредил, что Анкара "реализует свои собственные планы" в случае, если ему с Путиным не удастся о чем-либо договориться.

Выступая на мероприятии в турецкой провинции Кайсери, Эрдоган также заявил, что Турция "свернет голову" боевикам на севере Сирии, если те не выйдут из "зоны безопасности" в течение 120 часов.

Напоминаем, Анкара продолжит активнее наступать в северо-восточном регионе Сирии в случае, если соглашение с США о приостановке операции и выводе военных формирований не будет выполняться полностью, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Сирия, Турция, Россия, РФ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган.
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