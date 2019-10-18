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Эрдоган назвал условия возобновления операции "Источник мира"

Эрдоган назвал условия возобновления операции "Источник мира"
17:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Турция продолжит наступление на севере Сирии в случае невыполнения соглашения по прекращению огня.

Анкара продолжит активнее наступать в северо-восточном регионе Сирии в случае, если соглашение с США о приостановке операции и выводе военных формирований не будет выполняться полностью, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган также сказал, что не видит проблемы в том, что сирийские правительственные силы вошли на территорию, свободную от "Отрядов народной самообороны" (YPG).

Ранее в пятницу президент Турции заявил, что подконтрольные правительственным войскам Сирии города Манбидж и Кобани должны быть очищены от террористов.

Он отметил, что членов "курдских отрядов самообороны не должно быть на подконтрольных сирийскому режиму территориях".

Ранее на этой неделе Манбидж покинули силы возглавляемой США международной коалиции. Вместо них в город вошли правительственные войска Сирии. В среду Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция проводит патрулирование в Манбидже на линии соприкосновения между армиями Сирии и Турции. Также сообщалось, что Сирийская арабская армия и военные РФ в среду вступили в сирийский город Кобани.

МИД Турции об "Источнике мира": Мы приостановим операцию, это не прекращение огня

Действующих на севере Сирии ополченцев Анкара называет террористами. Именно против них ВС Турции проводили ранее в октябре операцию "Источник мира".

Турция в четверг заключила с США соглашение о временном прекращении боевых действий в обмен на отвод курдских сил от границы. На завершение отвода выделено пять дней.

Генсек ООН приветствует договоренности Турции и США о прекращении огня в Сирии.

Глав Белого дома также отреагировал на приостановление турецкой операции в Сирии "Источник мира".

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Сирия, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Источник мира.
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