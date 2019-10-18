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Прекращение огня в Сирии: в ООН приветствуют достигнутые США и Турцией соглашения

Прекращение огня в Сирии: в ООН приветствуют достигнутые США и Турцией соглашения
02:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Генсек ООН приветствует договоренности Турции и США о прекращении огня в Сирии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш приветствует достигнутые Турцией и США договоренности о пятидневном прекращении огня и приостановке турецкой операции на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении ООН.

"Генеральный секретарь осведомлен о том, что США и Турция обсудили ситуацию (на северо-востоке Сирии - Ред.). Гутерриш приветствует любые договоренности, направленные на деэскалацию обстановки и защиту гражданских лиц в соответствии с Уставом ООН и международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении ООН.

Генсек ООН подчеркнул, что впереди "еще долгий путь по поиску эффективного решения сирийского кризиса".

В четверг вице-президент США Майк Пенс сообщил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить отрядам YPG отвести свои силы.

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Пенс подчеркнул, что формирования будут выведены за разделительную линию, которая находится "примерно в 20 милях (32 км -Ред.) к югу от границы" с Турцией, и что этот процесс уже идет.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на севере Сирии создается зона безопасности под контролем турецких военных.

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Сирия, Турция, США, ООН, Антониу Гуттериш.
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