Трамп о приостановлении "Источник мира": Миллионы жизней будут спасены

Президент США Дональд Трамп в четверг приветствовал заключение соглашения о временном прекращении огня на севере Сирии.

"Этого соглашения невозможно было бы достичь три дня назад. Чтобы его добиться, нужно было немного "жестокой любви". Это отлично для всех. Горжусь всеми!" - написал он в Twitter.

"Это великий день для человечества. Я горжусь Соединенными Штатами за то, что мне доверили следовать по этому неординарному, но правильному пути (решения проблемы - ред.). Люди пытались заключить эту "сделку" долгие годы. Миллионы жизней будут спасены. Поздравляю всех!" - добавил Трамп.

This is a great day for civilization. I am proud of the United States for sticking by me in following a necessary, but somewhat unconventional, path. People have been trying to make this “Deal” for many years. Millions of lives will be saved. Congratulations to ALL!

