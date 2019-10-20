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Туск сообщил, что получил письмо от Джонсона об отсрочке Brexit

Туск сообщил, что получил письмо от Джонсона об отсрочке Brexit
04:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Туск получил письмо от Джонсона об отсрочке выхода Британии из ЕС.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что получил письмо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об отсрочке выхода страны из Европейского Союза.

Об этом он написал в Twitter.

«Только что получил запрос на отсрочку. Начинаю консультации с лидерами стран ЕС по поводу того, как реагировать», — отметил Туск.

Напоминаем, в ходе голосования в Палате общин Великобритании было решено, что правительство страны не может выносить соглашение с ЕС на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления упорядоченного выхода из ЕС в намеченный срок 31 октября.

Теперь, согласно закону, премьер-министр Борис Джонсон должен отправить в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке Brexit, минимум на три месяца.

Ранее он предупреждал, что не будет просить ЕС о подобном.

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Великобритания, Борис Джонсон, Письмо, Дональд Туск, Brexit, Отсрочка Brexit.
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