Новости мира:Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени, а голосование завершится в 21:00.

Сегодня, 20 октября, в Молдове проходят местные выборы. По данным ЦИК страны, на 12:00 избирательная явка составила 16,29%. Это означает, что на всеобщих местных выборах своим правом голоса воспользовались более 450 тысяч граждан.

Явка избирателей в столице республики городе Кишинёве к этому времени составила 10,8%. Наиболее активными избирателями являются люди старше 56 лет. 48,79% проголосовавших — мужчины, и 51,21% — женщины.

Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени, а голосование завершится в 21:00.

Ожидается, что предварительные результаты будут объявлены уже через час после закрытия участков.

Выборы проходят спокойно.

"Я знаю, что в некоторых населенных пунктах явка уже превысила 15-18%. В Кишиневе она пока еще очень низкая. Я призываю всех выйти, потому что от вашего голоса зависит, кто будет управлять и делать жизнь в вашем населенном пункте лучше", — сказал президент страны Игорь Додон.