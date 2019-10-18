Россия получит 20 тысяч тонн боеприпасов от Молдовы

Глава Мид Молдовы заявил, что транзит груза в Россию будет осуществляться через Украину.

Власти Молдовы могут в ближайшее время отправить в Россию около 20 тысяч тонн боеприпасов, изъятых в Приднестровье.

Об этом сообщил в интервью румынскому телеканалу TVR глава МИД Молдовы Нику Попеску, передает РБК.

По его словам, транзит груза в Россию будет осуществляться через Украину.

"Мы хотели бы нормальных, спокойных, стабильных отношений с Российской Федерацией. Одной из очень важных тем, которые мы обсуждали в Москве, стал вопрос, чтобы Российская Федерация вновь взяла на себя обязательство возобновить уничтожение боеприпасов, хранящихся в приднестровском регионе", - сказал он.

Министр уточнил, что процесс изъятия боеприпасов в Приднестровье контролировали сотрудники ОБСЕ, однако только у России есть полный перечень всего изъятого.

"С нашей стороны очень важно, чтобы любое уничтожение и транзит осуществлялись под международным контролем. Мы обсуждали эту тему со всеми государствами Евросоюза", - резюмировал Попеску.

Склады с боеприпасами остались в Приднестровье после распада Советского Союза. Их охраняет Оперативная группа российских войск, дислоцированная в регионе с 1995 года. Сам процесс утилизации боеприпасов был приостановлен Россией в 2003 году.

По итогам Приднестровского конфликта 1992 года в так называемой "Приднестровской Молдавской Республике" и сегодня присутствуют российские войска.

В соответствии с подписанным в 1992 году в Москве Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре, в Зоне безопасности (более 200 км вдоль реки) разместили посты миротворческих сил России, Молдовы и Приднестровья.

На территории приднестровского региона расквартировано более 1,5 тыс. военнослужащих России, а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов и авиабомб.

В июне прошлого года так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" отказалась от вывода военного контингента России, к которому призвали в резолюции Генассамблеи ООН о Полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова.