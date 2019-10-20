Власти Барселоны подсчитали убытки от протестов

Новости мира:Власти заявили, что протестующие нанесли убытков на суму 2,5 миллионов евро.

В Барселоне подсчитали убытки от протестов, которые продолжаются уже пятый день. Так власти заявили, что протестующие нанесли убытков на суму 2,5 миллионов евро. Об этом сообщило агенство EFE. Однако это, не окончательная сума.

Власти Барселоны говорят, что во время протестов было сожжено более тысячи мусорных баков. Протестующие громили витрины магазинов и кафе, сгорело несколько автомобилей, нанесен ущерб десяткам машин правоохранительных органов.

В пятницу регион пережил самую страшную ночь за последние десятилетие. Люди в маска перекрывали дороги горящими мусорными баками и бросали камни в полицию.

Местниые власти сообщают о почти двухсот пострадавших по всему региону. Порядка 17 полицейских попали в больницу. В полиции заявляют о 54 задержанных во время столкновений в пятницу.