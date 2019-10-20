Переговоров не будет: в правительстве Испании сделали заявление

Новости мира:Власти Испании отказались от переговоров по Каталонии.

Правительство Испании отклонило предложение о переговорах, выдвинутое главой Каталонии, где с середины октября не прекращаются акции протеста.

Об этом сообщает DW.

Исполняющий обязанности председателя испанского правительства Педро Санчес выразил уверенность, что сперва глава кабмина этого автономного региона Ким Торра должен осудить беспорядки.

Между тем, по версии Торры, недавние протесты не отражают мирный характер сепаратистского движения.

Мэр Барселоны Ада Колау призвала жителей к спокойствию на фоне продолжающегося вот уже пятую ночь противостояния между митингующими и полицией. "Подобное не может продолжаться. Барселона этого не заслуживает", - подчеркнула она.

Как сообщалось, митингующие в Барселоне продолжили возводить баррикады из подручных средств. Для строительства заграждений в ход идут доски, мешки из уличных урн, декоративные деревья. В нескольких местах заграждения охватил огонь, на месте пришлось работать пожарным. При этом полиция применила против митингующих травматическое оружие, поскольку они с кулаками набросились на сотрудников пожарного отряда.