Граждане Финляндии умерли на эстонском пароме

Новости мира:По данным полиции, смертельные случаи не имеют отношения друг к другу, и на телах не было найдено следов насилия.

Полиция Эстонии сообщила о найденных на пароме Tallink Silja "Europa" телах двух граждан Финляндии. Об этом сообщает Yle.

Умершие – женщина в возрасте 25 лет и мужчина 21 года. Тело женщины нашли в три часа ночи, тело мужчины на два часа позже.

По данным полиции, смертельные случаи не имеют отношения друг к другу, и на телах не было найдено следов насилия. Умершие ночевали в Таллинне на корабле. Их каюты не были расположены рядом.

По словам начальника прессслужбы Tallink Silja Марики Нейду, одного из умерших нашли в каюте, когда паром находился в порту Таллинна. На место вызвали полицию и скорую помощь.

"Вероятно, что речь идет о случайности, умершие не находились в одной компании", - говорит Нейду

Паром смог продолжить свой путь в Хельсинки по расписанию в 12.30.