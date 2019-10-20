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"Зеленым" не удалось ограничить максимальную скорость на автобанах ФРГ

"Зеленым" не удалось ограничить максимальную скорость на автобанах ФРГ
18:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости мира:Бундестаг отклонил законопроект партии Зелёных о введении скоростного лимита в 130 км/ч на всех автобанах Германии.

Предложение установить ограничение скорости на последних "безлимитных" европейских магистралях было отклонено. Бундестаг проголосовал против законопроекта партии Зелёных, который предписывал федеральному правительству установить ограничение скорости в 130 км/ч на всех скоростных автомагистралях Германии протяжённостью 13 009 километров.

Как пишет motor.ru, это предложение изначально казалось весьма спорным в стране, где отсутствие каких-либо ограничений скорости на автобанах лежит в основе превосходства немецкого автопрома.

Депутаты из партии Зелёных, впрочем, были категорически с этим не согласны и называли отсутствие скоростных лимитов "безумием".

По их мнению, это провоцировало водителей совершать разные необдуманные поступки, приводящие к дорожно-транспортным происшествиям с большим количеством жертв, а также изрядно загрязняло атмосферу повышенными выбросами углекислого газа.

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Между тем, министр транспорта Германии заявил, что введение единого ограничения скорости "противоречит здравому смыслу". На сегодняшний день скоростной лимит действует примерно на трети автобанов страны, не считая введения временных ограничений в случае ремонтов дорожного покрытия или неблагоприятной погоды.

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Германия, Бундестаг, Автобан.
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