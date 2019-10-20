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Парламентские выборы в Швейцарии: лидируют консерваторы

Парламентские выборы в Швейцарии: лидируют консерваторы
23:42 Вс, 20 Октябрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В Швейцарии проходят парламентские выборы, побеждают консерваторы.

На парламентских выборах в Швейцарии, состоявшихся в воскресенье, 20 октября, побеждает национал-консервативная Швейцарская народная партия (ШНП).

Как сообщает Deutsche Welle, согласно обнародованным вечером данным предварительного подсчета, эта политическая сила набирает около 26 процентов голосов. Второе место занимают социал-демократы с 16,6 процента, а третье - либералы с 15,3 процента голосов.

Значимым на этих парламентских выборах стал заметный рост популярности политсил, которые выступают за политику, направленную на защиту окружающей среды. По данным предварительного подсчета, Зеленые получают около 13 процентов голосов, занимая четвертое место.

Таким образом, они могут опередить Христианско-демократическую народную партию Швейцарии, которая принадлежала к четырем правящим партиям в этой стране. Христианские демократы получают около 12 процентов.

Зеленые уже заявили о своих претензиях на место в правительстве страны, которое могут потерять христианские демократы, отмечает агентство AFP. Нынешний результат Зеленых почти на 6 процентов превышает их показатель на выборах 2015 года. Правительство страны, состоящее из семи членов, в течение десятилетий формировали четыре крупнейшие партии.

Также значительно улучшила свой результат по сравнению с предыдущими выборами Зеленая либеральная партия. Она исповедует либеральную экономическую политику, но с акцентом на защиту окружающей среды. Согласно предварительным данным, эта политическая сила набирает 7,9 процента, что более чем на три процента превышает результат 2015 года.

На этих выборах около 5,4 миллиона наделенных правом голоса граждан Швейцарии должны были избрать 200 депутатов Национального совета и 46 членов Совета кантонов. Явка на выборах, по предварительным данным, составила 46 процентов.

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Выборы, Швейцария, Парламентские выборы, Консерваторы.
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