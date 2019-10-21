Местные выборы в Молдове: участки закрылись

Новости мира:Местные выборы в Молдове подошли к концу.

В Республике Молдова в 21:00 закрылись участки по голосованию на местных выборах и довыборах в парламент по четырем одномандатным округам. Явка по стране составила 41,6%, в Кишиневе – 36%, в том числе на 8 участков не явился ни один избиратель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Предыдущие выборы местных властей проходили в Молдове в 2018 году. На местных выборах избирались 3 761 кандидатов на посты примаров и местных советников.

Для голосования было открыто 1969 избирательных участка, в том числе в Приднестровье, где проголосовало 1100 избирателей. При этом, в Приднестровье на 8 участках не явился ни один избиратель.

Ранее Окружной избирательный совет Кишинева отказал в регистрации бывшему и.о. мэра столицы Руслан Кодряну, его обвинили в фальсификации части подписей, собранных в его поддержку.