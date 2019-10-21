Brexit: Брюссель предоставит Джонсону 3 месяца отсрочки

Новости мира:Евросоюз готов предоставить Борису Джонсону 3 месяца отсрочки.

ЕС готов пойти на встречу Лондону и продолжить процесс Brexit-в еще на 3 месяца.

Об этом сообщает The Sunday Times.

"Европейский Союз отложит Brexit до февраля, если Борис Джонсон будет не в состоянии провести свое соглашение через парламент на этой неделе", - сообщает газета.

Дипломатические источники говорят, что задержка может быть «переменной», то есть Британия может покинуть ЕС и раньше, 1 или 15 ноября, декабря или января, если соглашение будет ратифицировано до окончания срока продления.

Впрочем, ни одно решение не будет принято до вторника, пока правительства ЕС не смогут оценить шансы того, что договор пройдет через парламент. Если премьер-министр столкнется с серьезными проблемами или депутаты заставят провести повторный референдум, тогда страны во главе с Германией будут настаивать на более длительном продолжении, возможно, до июня следующего года.

Напоминаем, 19 октября Палата общин парламента Великобритании решила отложить голосование по принятию нового соглашения о Brexit, пока не будет принято законодательство, которое регулирует выход страны из ЕС. Таким образом глава правительства Великобритании Борис Джонсон был вынужден просить ЕС об отсрочке Brexit.

Впоследствии Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отсрочить Brexit, но без собственной подписи. В другом письме - к председателю Европейского совета Дональду Туску - Джонсон утверждает, что отсрочить Brexit было бы ошибкой.

Ранее оппозиционные депутаты предупредили Джонсона, что если он попытается обойти поручение парламента об отсрочке Brexit, то против него могут начать судебный процесс. Вместе с тем Джонсон неоднократно заявлял, что скорее умрет, чем попросит ЕС отложить Brexit, запланированный на 31 октября.

Подготовленный правительством Великобритании план операции Yellowhammer ("Операция "Овсянка") был обнародован в сентябре этого года. В нем описан порядок действий на случай жесткого Brexit. В документе отмечалось, что в случае выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения ее ожидает дефицит топлива, продуктов и медикаментов.