Помпео: Я не обсуждаю процессы принятия решений внутри администрации

Новости мира:Майк Помпео сказал, были ли попытки у Вашингтона давить на Киев.

Госсекретарь США Майк Помпео никогда не видел свидетельств того, что Вашингтон пытался добиться каких-либо действий от Киева в обмен на предоставление финансовой и военной помощи.

Об этом пишет Сегодня со ссылкой на интервью телеканалу ABC.

Отвечая на вопрос о том, руководствовалась ли администрация США таким подходом, Помпео ответил: "Я никогда не видел подобного в том, что касается процесса выработки решений, в котором я участвовал, решений относительно того, следует ли оказать помощь по линии Министерства обороны США, а также Госдепартамента, чтобы дать отпор России".

"Всегда говорилось о том, какими будут стратегические последствия, дойдут ли деньги туда, куда следует, или они будут направлены куда нужно в свете коррупции в Украине, как мы можем гарантировать это. Целесообразно ли для нас предоставлять оборонительные вооружения", – сказал он.

Госсекретарю также был задан вопрос о том, отчитывался перед ним о своей деятельности в Украине адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

"Я не обсуждаю процессы принятия решений внутри администрации", – сказал Помпео. Он также напомнил, что «частные лица часто принимают участие в проведении американской внешней политики».

Помпео подтвердил, что Джулиани передавал в Вашингтон собранную им в Украине информацию.

"Это правда, я получил некоторые материалы, что содержались в запечатанном конверте, я передал его ответственным лицам в Госдепартаменте на рассмотрение. Я никогда их не пересматривал", – сообщил госсекретарь.