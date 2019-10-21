В Грузии прошла успешная кампания против мраморных клопов

Новости мира:Грузия спасла урожай от мраморного клопа.

Борьба в Грузии с мраморными клопами (азиатские щитники), нашествие которых в последние годы нанесло серьезный ущерб экономике страны, повредив на больших площадях ореховые плантации, а также цитрусовые и фруктовые сады, принесла реальные результаты, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

"Кампания против мраморных клопов успешна. В этом году мы фактически сохранили все сельскохозяйственные культуры", - сказал Давиташвили в воскресенье в республиканском координационном центре по борьбе с этим вредителем, функционирующим в Абаша (регион Самегрело в Западной Грузии).

Как отметил министр, "в этом году нам удалось защитить ореховую культуру и получить высококачественный урожай". Экспорт фундука, например, по предварительным расчетам, превысит $100 млн, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, сообщил он.

По его словам, сохранены также кукурузные поля, урожаи фруктов, другие сельхозкультуры.

Министр поблагодарил персонал центра и всех сотрудников своего ведомства, участвовавших в мероприятиях по борьбе с мраморными клопами, а также международных партнеров и донорские организации, которые предоставили техническую помощь, что во многом способствовало успешному проведению компании.

При этом он подчеркнул, что мероприятия по борьбе с мраморными клопами будут продолжены. "Ведущие мировые энтомологи, которые в этом году несколько раз посещали Грузию, высоко оценили принятые нами меры и комплексный подход к борьбе с вредителями, считая их образцовым для многих стран. Наша задача - постоянно контролировать их популяцию, чтобы сохранить урожай, как это удалось нам сделать совместными усилиями в 2019 году", - заявил министр.

По данным Минсельхоза Грузии, в нынешнем году в рамках государственной программы на борьбу с этими вредителями было выделено 45 млн лари (около $17 млн), которыми были профинансироаваны меры по защите от них сотен тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, занятых под ореховые и цитрусовые плантации, кукурузные поля и фруктовые сады почти в 400 административных единицах Западной Грузии.

Обработка площадей осуществлялась безопасными для населения химическими препаратами с использованием технологии термического распыления и холодного опрыскивания. На территориях сел и в прилегающих лесных массивах были установлены около 100 тыс. специальных ловушек, так называемых феромонов, для ликвидации мраморных клопов. Кроме того, и самим фермерам были розданы аппараты для проведения работ по опрыскиванию, а также по льготным ценам они приобретали пестициды высокого качества.

Родиной мраморного клопа являются США. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, включая Китай, Японию, в европейских странах. В Грузии эти насекомые-вредители впервые появились в 2015 году.