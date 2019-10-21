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СМИ: тренера "Манчестер Сити" могут выдвинуть на пост главы правительства Каталонии

СМИ: тренера "Манчестер Сити" могут выдвинуть на пост главы правительства Каталонии
15:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Движение "Вместе за Каталонию" может выдвинуть кандидатуру тренера "Манчестер Сити" Гвардиолы на пост главы правительства региона.

Тренер британского футбольного клуба "Манчестер Сити" каталонец Пеп Гвардиола может стать кандидатом на пост следующего главы Женералитата (правительства Каталонии) от националистического движения "Вместе за Каталонию", сообщает в понедельник испанское издание "Конфиденсьяль" со ссылкой на источники в Демократической партии Каталонии, а также на окружение бывшего председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона.

Как накануне сообщили источники испанской газеты А-Бэ-Сэ, трудно представить себе кандидата, который руководит Каталонией хуже нынешнего главы правительства Кима Торры, который потерял авторитет в своей партии, и Карлеса Пучдемона, на смену которому он пришел. Поэтому, испанская пресса отмечает, возможная политическая ставка на Гвардиолу будет беспроигрышной для движения "Вместе за Каталонию", но рискованной для самого футболиста. В то же время, пока ни сам Гвардиола, ни в Демократической партии Каталонии, ни в клубе "Манчестер Сити" четко не подтвердили таких планов.

Демократическая партия Каталонии тесно связана с движением "Вместе за Каталонию".

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Гвардиола в качестве игрока ранее становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырёхкратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Кубка европейских чемпионов, обладателем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, со сборной становился олимпийским чемпионом. Он является самым титулованным тренером в истории футбольных клубов "Барселона" и "Манчестер Сити".

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Испания, ФК Ман Сити, Каталония, Пеп Гвардиола.
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