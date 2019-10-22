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Однополые браки и аборты в массы: в Северной Ирландии вступил в силу закон

Однополые браки и аборты в массы: в Северной Ирландии вступил в силу закон
10:20 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Твиттер

Новости мира:Парламент страны не стал блокировать законодательство, которое сегодня вступило в силу.

В Северной Ирландии в ночь на вторник вступили в силу изменения в законодательство, которые декриминализируют аборты и однополые браки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Изменения вступили в силу после того, как 21 октября истек дедлайн, когда местный парламент мог заблокировать законодательство, принятое депутатами в Вестминстере.

Первые однополые браки в Северной Ирландии смогут заключить в феврале 2020 года. Также правительство должно до конца марта разработать правила предоставления услуг по прерыванию беременности.

До сих пор аборт был разрешен в Северной Ирландии только в том случае, если жизнь женщины была в опасности или существовала угроза необратимого вреда ее физическому или психическому здоровью. По новому законодательству статьи, согласно которым аборт был квалифицирован как уголовное преступление, отменены.

В США могут запретить аборты на поздних сроках

На территории Великобритании однополые браки разрешены в Англии, Шотландии и Уэльсе с 2014 года, но не в Северной Ирландии, где местный парламент не утверждал их.

Работа ассамблеи Северной Ирландии приостановлена почти три года на фоне споров между ведущими протестантскими и католическими партиями.

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Однополые браки, Северная Ирландия, Аборты.
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