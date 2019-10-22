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"Это неправда": Марадьяга развеял слухи о дефолте в Ватикане

"Это неправда": Марадьяга развеял слухи о дефолте в Ватикане
16:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Ватикане опровергают сообщения об угрозе дефолта.

Советник папы римского по экономическим вопросам во вторник опроверг информацию о том, что Ватикан находится под угрозой дефолта, заявив, что эти обвинения были частью кампании по дискредитации понтифика, сообщила во вторник итальянская газета "Репубблика".

"То, что Ватикан находится под угрозой дефолта, - неправда", - заявил гондурасский кардинал Оскар Марадьяга, консультирующий папу Франциска по экономическим реформам.

"Мне кажется, что проводится операция по дискредитации", - добавил он.

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Таким образом, Марадьяга отреагировал на обвинения в адрес понтифика со стороны итальянского журналиста Джанлуиджи Нуцци, который утверждает, что видел документы, отражающие плачевное финансовое состояние Ватикана.

Сообщается, что Нуцци прославился, опубликовав серию книг о финансовых скандалах в Ватикане.

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Ватикан, Дефолт, Франциск, Оскар Марадьяга.
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