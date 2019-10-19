Италия попытается разблокировать интеграцию Албании и Северной Македонии в ЕС

Новости мира:В следующем месяце исправлять "историческую ошибку" ЕС будет руководство Италии.

Премьер-министр Италии заявил, что Рим предложит Европейскому Союзу возобновить переговоры о расширении блока с Албанией и Северной Македонией в ноябре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Премьер Джузеппе Конте заявил на пресс-конференции в пятницу, что решение не начинать переговоры, принятое на саммите лидеров ЕС ранее в этот же день, является "исторической ошибкой".

Как сообщалось, Франция, а также Дания и Нидерланды опираются открытию переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.

Париж говорит, что перед Евросоюзом сейчас слишком много вызовов, чтобы позволить присоединение этих двух балканских государств. Среди вызовов - запланированный Brexit, усиление Китая, российская угроза и миграция. Франция хочет, чтобы Еврокомиссия глубоко реформировала способ ведения переговоров о присоединении.

Сейчас в ЕС рассматривают возможность перенести открытие переговоров на апрель 2020 года или на объявленный саммит ЕС-Западные Балканы в Загребе следующего мая.

Саммит ЕС не смог согласовать начало переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией - еврокомиссар предупреждает о рисках серьезных последствий для региона Западных Балкан.