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"Формула Штайнмайера": Германия призывает к отводу войск на Донбассе

"Формула Штайнмайера": Германия призывает к отводу войск на Донбассе
20:15 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Германии призывают стороны на Донбассе развести силы с целью воплощения "формулы Штайнмайера".

В Федеративной Республике Германия призвали стороны на Донбассе развести силы от линии разграничения с целью воплощения так называемой "формулы Штайнмайера".

Об этом шла речь во время разговора министров иностранных дел Германии Гайко Мааса и Литвы Линаса Линкявичюса относительно ситуации на востоке Украины, сообщает Министерство иностранных дел ФРГ.

"Урегулирование конфликта остается главным приоритетом для Германии, поскольку потенциальный мир должен иметь положительное влияние на весь регион", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Германия и Франция недавно выступили за проведение саммита в "нормандском формате".

"Маас убежден, что такой саммит мог бы принести ощутимый прогресс для населения. По этой причине он снова сегодня обратился к обеим сторонам наконец придерживаться согласованного режима прекращения огня и воплотить в жизнь разведение. Поскольку только потом "формула Штаймаера" может быть реализована на практике и восстановлено осуществление Минского процесса", - отметили в немецком МИД.

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Как сообщалось ранее, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, согласующее так называемую "формулу Штайнмайера".

Глава государства сказал, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, поскольку действующий закон об особом порядке самоуправления Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

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По словам Зеленского, новый закон Верховная Рада будут разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет перейдена ни одна "красная линия".

16 октября президент Украины сообщил, что об имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей рано говорить до прекращения огня, обмена пленными и разведения войск на Донбассе.

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Германия, Донбасс, Хайко Маас, Формула Штайнмайера.
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