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Британский парламент дал предварительное одобрение сделке по Brexit

Британский парламент дал предварительное одобрение сделке по Brexit
02:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Теперь британский парламент голосует по другому ключевому вопросу - предложению правительства завершить ратификацию в палате общин за три дня.

Члены британской палаты общин во вторник выразили поддержку соглашению по Brexit, разрешив таким образом перейти к следующей фазе процесса его ратификации.

"За" высказались 329 депутатов, против - 299.

Это не гарантирует, что в итоге в палате общин ратифицируют сделку, подготовленную Лондоном и Брюсселем. Однако, как отмечают британские СМИ, все равно это очень важная победа правительства Бориса Джонсона, впервые добившегося от парламента поддержки депутатов по этому вопросу.

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Предполагается, что даже если теперь ратификация все равно затянется, премьер получил возможность просить о досрочных выборах и при этом заявлять избирателям, что у него есть соглашение, имеющее шансы пройти процедуру ратификации.

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Сделка, Одобрение, британский парламент, Brexit.
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