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В Брюсселе ждут информацию о дальнейших шагах Лондона по Brexit

В Брюсселе ждут информацию о дальнейших шагах Лондона по Brexit
06:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Председатель Европейского совета Дональд Туск - ИФ ведет консультации с лидерами по запросу Великобритании на отсрочку до 31 января 2020 года

Официальный представитель Европейской комиссии Мина Андреева сообщила, что Брюссель ожидает от Лондона информации о его дальнейших шагах по ситуации вокруг выхода Великобритании из ЕС.

"Еврокомиссия принимает к сведению сегодняшние результаты (голосования - ИФ) и рассчитывает, что правительство Великобритании проинформирует нас о следующих шагах", - написала Андреева в Twitter.

"Председатель Европейского совета (Дональд Туск - ИФ) ведет консультации с лидерами по запросу Великобритании на отсрочку до 31 января 2020 года", - добавила она.

Ранее во вторник британская палата общин отвергла предложение правительства о завершении за три дня рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о Brexit.

Это означает, что процесс ратификации в парламенте затянется. Поэтому не будет гарантии того, что Великобритания сможет, как это планировалось, выйти из ЕС с соглашением 31 октября 2019 года.

В ходе другого голосования члены палаты общин впервые предварительно поддержали соглашение по Brexit, подготовленной Лондоном с Брюсселем.

Британский парламент дал предварительное одобрение сделке по Brexit

Комментируя результаты голосований, Джонсон, с одной стороны, приветствовал принятое ранее членами парламента решение предварительно поддержать само соглашение. Вместе с тем, он раскритиковал депутатов, за нежелание завершить этот процесс быстро.

Джонсон напомнил, что гарантий того, что в ЕС согласятся перенести Brexit на более поздний срок, нет. "Я поговорю с ЕС по поводу их намерений и сообщу о результатах парламенту", - заявил глава правительства.

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Брюссель, Лондон, Мина Андреева, Brexit, Дальнейшие шаги.
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