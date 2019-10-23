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Бундесбанк рекомендует повысить гражданам порог выхода на пенсию

Бундесбанк рекомендует повысить гражданам порог выхода на пенсию
09:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Для снятия нагрузки на пенсионный фонд в Германии планируют повысить пенсионный возраст.

Эксперты Бундесбанка считают необходимым дальнейшее повышение пенсионного возраста до 69 лет и 4 месяцев к 2070 году в связи с ростом продолжительности жизни.

"Из-за демографического развития система пенсионного страхования, основанная на распределении средств, окажется в будущем под сильным давлением, особенно начиная с середины 2020-х годов", - говорится в отчете банка во вторник.

С 2012 года в Германии идет процесс плавного, растянутого почти на два десятилетия, повышения пенсионного возраста. Согласно этой системе, возраст выхода на пенсию для рожденных до 1947 года составляет 65 лет, для родившихся в 1947 году - 65 лет и 1 месяц и так далее. Последним в таблице указан 1964 год - те, кто родился в этот год или позже, должны будут выйти на пенсию в 67 лет, отмечает Deutsche Welle.

Бундесбанк рекомендует продолжить увеличение пенсионного возраста, доведя его до показателя 69 лет и 4 месяцев для тех, кто родился в 2001 году или позже.

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Это позволит не только снять нагрузку с пенсионных фондов, но также укрепить общеэкономический потенциал путем роста занятости и избежать увеличения налога и социальных отчислений, отмечают эксперты. В качестве обоснования они указывают, в частности, на повышение продолжительности жизни, которое, согласно прогнозам, сохранится и в будущем.

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Германия, Пенсионеры, Бундесбанк, Пенсионный возраст, Продолжительность жизни.
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