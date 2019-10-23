Посол США при НАТО: Мы настроены обеспечить полную безопасность в Черном море

Новости мира:Посол США при НАТО считает, что Черное море должно быть открытым и безопасным.

Безопасность в Черном море является одним из главных приоритетов НАТО, и это будет одним из вопросов, который будет обсуждаться министрами обороны Альянса во время встречи в течение следующих двух дней.

Об этом в среду во время телефонного брифинга для прессы заявила постоянный представитель США при НАТО Посол Кей Бейли Хатчисон.

Именно так американский дипломат ответила на вопрос прессы о том, считают ли США возможным в сотрудничестве с Черноморскими странами НАТО, в частности, Турцией, Болгарией, Румынией и Грецией, поднять уровень безопасности в Черном море до уровня, который на сегодня существует в Балтийском море.

"Мы очень решительно настроены обеспечить полную безопасность в Черном море со всеми странами, которые вы только что упомянули, и это будет одна из сфер для обсуждения в течение следующих двух дней, и это будет одним из итогов обсуждения наших лидеров в декабре (во время саммита НАТО в Лондоне). Черноморский регион является очень важным для НАТО и для всех его стран вокруг Черного моря, и очевидно, для Украины и Грузии, которые являются нашими партнерами. Мы должны держать Черное море открытым. Мы должны удерживать свободу судоходства и его роль в экономике всех стран вокруг Черного моря", - сказала американский дипломат.