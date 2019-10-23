Скачать
Среда, 23.10.2019
Вопрос о законе "об особом статусе Донбасса" поднимут на "нормандском саммите"
Вопрос о законе "об особом статусе Донбасса" поднимут на "нормандском саммите"
Кабмин обновил прогноз роста ВВП
Кабмин обновил прогноз роста ВВП
Аякс - Челси: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Аякс - Челси: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Бельгийский комикс о приключениях Тинтина издали на украинском языке
Бельгийский комикс о приключениях Тинтина издали на украинском языке

Посол США при НАТО: Мы настроены обеспечить полную безопасность в Черном море

Посол США при НАТО: Мы настроены обеспечить полную безопасность в Черном море
19:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Посол США при НАТО считает, что Черное море должно быть открытым и безопасным.

Безопасность в Черном море является одним из главных приоритетов НАТО, и это будет одним из вопросов, который будет обсуждаться министрами обороны Альянса во время встречи в течение следующих двух дней.

Об этом в среду во время телефонного брифинга для прессы заявила постоянный представитель США при НАТО Посол Кей Бейли Хатчисон.

Именно так американский дипломат ответила на вопрос прессы о том, считают ли США возможным в сотрудничестве с Черноморскими странами НАТО, в частности, Турцией, Болгарией, Румынией и Грецией, поднять уровень безопасности в Черном море до уровня, который на сегодня существует в Балтийском море.

Визит Североатлантического совета в Украину: Столтенберг обозначил цели

"Мы очень решительно настроены обеспечить полную безопасность в Черном море со всеми странами, которые вы только что упомянули, и это будет одна из сфер для обсуждения в течение следующих двух дней, и это будет одним из итогов обсуждения наших лидеров в декабре (во время саммита НАТО в Лондоне). Черноморский регион является очень важным для НАТО и для всех его стран вокруг Черного моря, и очевидно, для Украины и Грузии, которые являются нашими партнерами. Мы должны держать Черное море открытым. Мы должны удерживать свободу судоходства и его роль в экономике всех стран вокруг Черного моря", - сказала американский дипломат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Греция, Румыния, Турция, США, Болгария, НАТО, Кей Бейли Хатчисон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие народные способы чистки кровеносных сосудов
02 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
03 Названы способы сделать кофе вкуснее и полезнее для здоровья
04 Медики рассказали, как правильно закусывать спиртное
05 Туманное бабье лето на исходе: прогноз погоды на 23-24 октября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Беспредельный приказ&quot;: Горбатюка уволили
"Беспредельный приказ": Горбатюка уволили
Арахамия: Все хотят увидеть какой-то раскол внутри &quot;Слуги народа&quot;
Арахамия: Все хотят увидеть какой-то раскол внутри "Слуги народа"
Трамп распорядился снять санкции с Турции
Трамп распорядился снять санкции с Турции
Снова воссоединились: звезды &quot;Клиники&quot; показали совместное фото
Снова воссоединились: звезды "Клиники" показали совместное фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь