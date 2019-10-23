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Визит Североатлантического совета в Украину: Столтенберг обозначил цели

Визит Североатлантического совета в Украину: Столтенберг обозначил цели
15:11 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Столтенберг назвал цель визита Североатлантического совета в Украину.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг назвал цель визита 30-31 октября Североатлантического совета в Украину.

На пресс-конференции в Брюсселе перед двухдневным заседанием министров обороны стран-членов Альянса он напомнил, что в этом месяце Североатлантический совет НАТО посетит Одессу и Киев.

По словам Столтенберга, участники делегации планируют услышать от украинского правительства, министров, президента Владимира Зеленского мнения относительно текущего состояния дел, а также состоится "обмен мнениями относительно того, как Альянс может поддержать Украину и мирные усилия".

В рамках визита состоится заседание Комиссии Украина - НАТО.

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Как отметил Столтенберг, визит также будет посвящен продолжительным усилиям НАТО по оказанию помощи Украине в процессе реформ, модернизации Вооруженных сил и борьбе с коррупцией.

Кроме того, сказал Столтенберг, в Альянсе хотят обеспечить способность Украины к "современным методам командования и управления, киберзащите, реформированию своих Вооруженных сил".

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Как сказано на сайте Альянса, Североатлантический совет - это высший политический орган, который принимает решения в НАТО. Он следит за политическим и военным процессом, связанным с вопросами безопасности, которые влияют на Альянс в целом. В состав Совета входят по одному представителю каждой из стран НАТО, которые проводят заседания для обсуждения политики или оперативных вопросов, требующих коллективных решений, обеспечивая форум для широкомасштабных консультаций между государствами-членами по всем аспектам, влияющим на мир и безопасность в их странах.

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Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Североатлантический совет.
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