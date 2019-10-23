Скачать
Среда, 23.10.2019
Зеленский предлагает Комитету ВР и Медянику пройти полиграф
Зеленский предлагает Комитету ВР и Медянику пройти полиграф
В Британии задержали водителя грузовика с 39 трупами на борту
В Британии задержали водителя грузовика с 39 трупами на борту
Официально: названа новая дата Эль-Класико Барселона - Реал
Официально: названа новая дата Эль-Класико Барселона - Реал
Новолуние в конце октября 2019 года: рекомендации астрологов
Новолуние в конце октября 2019 года: рекомендации астрологов

Столтенберг перед союзниками НАТО поднимал "украинский вопрос"

Столтенберг перед союзниками НАТО поднимал "украинский вопрос"
13:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Йенс Столтенберг решительно призывает союзников поддержать Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает союзников по Альянсу приложить больше усилий с целью оказания помощи Украине.

"Я, как генеральный секретарь, всегда подталкиваю союзников делать больше. Я призываю союзников предоставлять больше финансов в трастовые фонды, проводить с Украиной больше мероприятий. Я призываю их всех делать больше", - сказал он в среду в Брюсселе на пресс-конференции накануне встречи министров обороны стран-членов Североатлантического альянса. Как известно, министр обороны Украины Андрей Загороднюк примет участие во встречи глав оборонных ведомств стран, которые принимают участи в операции в Афганистане.

Столенберг констатировал, что "все союзники, как в Северной Америке, так и в Европе, предоставляют помощь Украине". "Прежде всего, мы предоставляем политическую поддержку: вновь и вновь мы заявляем, что не приемлем незаконной аннексии Крыма, и что мы поддерживаем территориальную целостность Украины, поддерживаем усилия, направленные на поиск политического разрешения, выполнение Минских договоренностей", - детализировал он.

Кулеба рассказал, что для него значит сдача национальных интересов

При этом генсек НАТО высказал мнение, что "выглядит так, что есть некоторый прогресс", в частности, состоялся обмен заключенными, есть "некоторые новые инициативы с целью имплементации Минских договоренностей".

Кроме того, Столтенберг напомнил, что союзники предоставляют Украине и практическую помощь.

Он также подтвердил, что в конце октября Североатлантический Совет прибудет в Украину и посетит Одессу и Киев для того, чтобы "получить из первых рук информацию от украинского руководства и президента Зеленского".

Винников: НАТО желает укрепить диалог с новой властью Украины

"Для нас это возможность сесть и поговорить, обменяться мнениями, как НАТО может поддерживать Украину, как продолжать оказывать помощь Украине в плане проведения реформ, модернизации ее вооруженных сил, борьбе с коррупцией", - добавил генсек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Помощь Украине.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
02 Лучшие народные способы чистки кровеносных сосудов
03 Медики рассказали, как правильно закусывать спиртное
04 Названы способы сделать кофе вкуснее и полезнее для здоровья
05 Эти продукты можно есть на ужин без вреда для фигуры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лайчак назвал &quot;украинский кризис&quot; наиболее острым в Европе в 21 веке
Лайчак назвал "украинский кризис" наиболее острым в 21 веке
Напавшему на Dzidzio россиянину грозит до 4 лет тюрьмы
Напавшему на Dzidzio россиянину грозит до 4 лет тюрьмы
Гончарук не откажется от реформы децентрализации Гройсмана
Гончарук не откажется от реформы децентрализации Гройсмана
Герцогиня Сассекская ослепила ярким образом на светском мероприятии в Лондоне
Герцогиня Сассекская ослепила ярким образом на светском мероприятии в Лондоне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь