Лайчак назвал "украинский кризис" наиболее острым в Европе в 21 веке

Новости Украины:Председатель ОБСЕ назвал кризис в Украине ключевой проблемой Европы в 21 веке.

Кризис внутри и вокруг Украины является ключевой проблемой безопасности на Европейском континенте, сообщил председатель ОБСЕ и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в интервью проекту "Лица мира" ("Face of Peace").

"Количество несчастных случаев, которые мы видели на Восточной Украине за прошедшие пять лет, выше, чем мы видели где-либо в Европе в этом столетии", - объяснил он.

Председатель ОБСЕ выразил убеждение, что Специальная мониторинговая миссия, в которую сейчас входят более 1,3тыс. членов, со времени ее развертывания в Украине весной 2014 года, делает чрезвычайно важную работу. "Наши наблюдатели находятся "в поле", следят и сообщают о нарушениях режима прекращения огня, наблюдая за последним развитием событий и трудностями, с которыми сталкиваются люди", - сказал он.

Также Лайчак оценил нынешнюю ситуацию на Востоке Украины, отметив, что соглашение о прекращении огня начиная с 21 июля 2019г, было позитивным событием, после которого последовало значительное уменьшение количества жертв среди гражданского населения и нарушений режима прекращения огня. "Тем не менее, к сожалению, недавно (по состоянию на 11 октября 2019г – ред.) были дни, когда было больше нарушений прекращения огня, чем до соглашения", - констатировал он.

В то же время, председатель ОБСЕ обратил внимание на то, что "позитивная динамика межу РФ и Украиной привела к обмену заключенными", отметил важные шаги в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, где стороны договорились о процессе размежевания и "формуле Штайнмайера", а также вспомнил о ремонтных работах для помощи людям в пересечении моста в Станице Луганской.

Лайчак также выразил надежду на то, что вскоре состоится саммит лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия). "Также были очень хорошие дискуссии в рамках "Нормандского формата", которые, я надеюсь, приведут к долгожданному саммиту лидеров "Нормандской четверки", - объяснил глава ОБСЕ.

Словакия председательствует в ОБСЕ с 1 января 2019г, с того времени организацию возглавляет Мирослав Лайчак. Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пригласил председателя ОБСЕ вместе посетить Станицу Луганскую и осмотреть работы по возобновлению инфраструктуры.