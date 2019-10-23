Зеленский со Штайнмайером ждут скорейшего проведения "нормандской встречи"

Новости Украины:Владимир Зеленский встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером.

В ходе рабочего визита я Японию президент Украины провел встречу со своим германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Отмечается, что стороны поговорили о нынешней ситуации на Донбассе и "формуле", которую предложил президент Германии.

Зеленский выразил благодарность Штайнмайеру за постоянное внимание его страны к вопросу восстановления территориальной целостности Украины и отметил, что достижение мира на Востоке - безусловный приоритет для него и его команды.

Представители Украины и ФРГ оба согласились, что проведение Нормандского формата - ключевое действие для завершения войны на Донбассе, поэтому встречу нужно провести как можно скорее.

Президент Украины подчеркнул, что наша сторона уже выполнила свою часть для возобновления работы "Нормандской четверки". Теперь, когда все преграды устранены, саммит можно проводить.

В конце Владимир Зеленский пригласил президента Германии посетить Украину.