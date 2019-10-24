Евросоюз может отложить Brexit на три месяца

Новости мира:В Брюсселе не приняли решения по просьбе Лондона предоставить новую отсрочку для Brexit

Дипломаты 27 стран ЕС пока не определились с ответом на просьбу Лондона о новой отсрочке Brexit, но, вероятнее всего, Великобритании дадут еще три месяца. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Послы 27 государств, которые останутся в составе Евросоюза после выхода Великобритании, на встрече в среду, 23 октября, в Брюсселе не приняли решения по просьбе Лондона предоставить новую отсрочку для Brexit", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что, по словам трех высокопоставленных дипломатов ЕС, послы склонны предоставить Лондону новую отсрочку. Причем сделать это они предпочли бы в рамках "письменной процедуры", чтобы избежать внеочередного саммита Евросоюза.

Дипломаты также сообщили, что 27 стран ЕС, по всей видимости, согласятся отсрочить Brexit еще на три месяца - до 31 января.

Как сообщалось, президент Европейского совета Дональд Туск хочет, чтобы лидеры ЕС одобрили отсрочку Brexit до 31 января, да еще и в письменном виде. Однако если позиции европейских лидеров будут существенно отличаться, то в понедельник может быть созван экстренный саммит. Если же страны ЕС не найдут совместного решения, Великобритания будет обязана покинуть Европейский Союз без какого-либо соглашения 31 октября этого года.