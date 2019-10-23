Суд в США снял обвинения с Парнаса и Фрумана

Новости мира:Суд снял обвинения со спонсоров кампании Трампа — Парнаса и Фрумана.

Двух спонсоров предвыборной кампании американского президента Дональда Трампа признали невиновными в финансовых преступлениях федеральным судом.

Об этом сообщает BBC.

"Федеральный суд снял обвинения с двух спонсоров предвыборной президентской кампании Дональда Трампа - Льва Парнаса и Игоря Фруман, подозреваемых в финансовых преступлениях", - говорится в сообщении.

Эти двое выходцев из бывшего СССР имеют тесные связи с персональным юристом Трампа Руди Джулиани и помогали развернуть коррупционные обвинения против соперника Трампа - Джо Байдена.

Как известно, оба сейчас оправданных мужчин арестовали ранее в этом месяце при их попытке покинуть территорию США.

Стоит заметить, что двое других подозреваемых в махинациях при финансировании кампании Дональда Трампа - украинец Андрей Кукушкин и американец Дэвид Коррейя - были оправданы на прошлой неделе.

Сообщается также, что упомянутые выше лица помогли Джулиани связаться с украинскими прокурорами для открытия расследование против соперника Трампа на следующих президентских выборах из Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.