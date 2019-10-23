Трамп о показаниях Тейлора: "Дело ничего не делающих Демократов" мертво

Новости мира:Трамп говорит, что Тейлор не дал показаний о том, что украинцы знали, что военная помощь приостановлена.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор не говорил в своих показаниях в комитетах Конгресса о том, что "украинцы знали, что военная помощь была приостановлена".

"Ни он (Тейлор – Ред.), ни какой-либо другой свидетель не дали показаний о том, что украинцы знали, что военная помощь была приостановлена. У вас не может быть "услуга за услугу" без услуги. Где Информатор? "Дело ничего не делающих Демократов" мертво!", - написал он в своем Twitter в среду.

Ранее, в Конгрессе состоялись закрытые слушания главы дипмиссии США в Украине.

Так временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор на слушаниях в Конгрессе опроверг утверждение Дональда Трампа, что прекращение военной помощи Киеву не связано с просьбой расследовать дело Байдена.