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Тейлор даст показания Конгрессу США по делу об импичменте Трампа

Тейлор даст показания Конгрессу США по делу об импичменте Трампа
18:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Конгрессе начались закрытые слушания главы дипмиссии США в Украине.

Временно поверенный по делам США в Украине посол Уильям Тейлор прибыл в Конгресс на слушания в рамках расследования об импичменте президента США, которое началось на фоне подозрений администрации Дональда Трампа в давлении на Украину.

Слушания проходят за закрытыми дверями.

Тейлор, исполняющий обязанности посла США в Киеве после досрочного отзыва в Вашингтон Мари Йованович, фигурировал в текстовых сообщениях между бывшим спецпредставителем Госдепа США по делам Украины Куртом Волкером и послом США при ЕС Гордоном Сондлендом. В частности, Тейлор называл "сумасшедшей" идею приостановить для Украины выделение оборонной помощи США, которая была утверждена почти единогласно обеими палатами американского Конгресса.

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Как известно, Курт Волкер и Гордон Сондленд уже выступали на закрытых слушаниях комитетов Палаты представителей США, которые ведут расследование по импичменту президента. Кроме того, законодатели заслушали заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента, бывшего советника Трампа по вопросам Европы и Евразии Фиону Хилл и других высокопоставленных чиновников администрации США.

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США, Конгресс США, Дональд Трамп, Уильям Тейлор.
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