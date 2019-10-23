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Трамп подсчитал расходы США на конфликты на Ближнем Востоке

Трамп подсчитал расходы США на конфликты на Ближнем Востоке
20:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп назвал бесполезными траты США на военные конфликты на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп в среду выразил разочарование тем, что Вашингтон зря истратил $8 трлн на войны на Ближнем Востоке.

"Мы потратили $8 трлн на войны на Ближнем Востоке, хотя мы никогда не хотели победить в этих войнах. И, в конце концов, эти деньги были истрачены, а люди погибли, многие молодые люди получили тяжелые ранения. Ближний Восток (оказался - ред.) менее безопасным, менее стабильным, менее защищенным, чем до того, как эти конфликты начались", - сказал он, выступая в Белом доме.

"Мы избежали очередной дорогостоящей военной интервенции, которая могла бы привести к катастрофичным, далеко идущим последствиям, тысячи человек могли погибнуть", - добавил Трамп.

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Напомним, ранее Президент США утвердил выделение помощи в размере $ 4,5 млн для организации Сирийской гражданской обороны, известной как организация "белых касок", которая взяла на себя роль добровольцев-спасателей мирного населения во время обстрелов жилых кварталов.

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Ближний Восток, Белый дом, Дональд Трамп.
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