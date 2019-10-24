Германия хочет осовременить Венский документ

Новости мира:Инициативы ФРГ имеют целью «устранить недоразумение и создать взаимное доверие», в частности, в предотвращении кризисов и реагировании на них.

Германия внесла в ОБСЕ предложения по адаптации Венского документа, являющегося важным международным соглашением в сфере безопасности. Об этом сообщил госсекретарь МИД Германии Нильс Аннен.

«То, как мы обеспечиваем контроль над вооружением в Европе, еле идет в ногу с реальностью», - заметил политик.

Он подчеркнул, что развитие военной отрасли быстро прогрессирует, и взаимные соглашения должны соответствовать реалиям, чтобы создать безопасность во всей Европе.

«Нам нужны не большие речи, а конкретные и проверенные коррективы. Венский документ ОБСЕ – это один «регулировочный винт», который мы хотим отрегулировать», - пояснил Аннен.

По его словам, инициативы ФРГ имеют целью «устранить недоразумение и создать взаимное доверие», в частности, в предотвращении кризисов и реагировании на них.

Пакет мер, предложенный Германией, разработан совместно с партнерами по НАТО, а также Финляндией и Швецией.

В ходе обсуждения со всеми 57 странами-членами ОБСЕ необходимо внести коррективы, чтобы продолжить «историю успеха Венского документа», считают в Берлине.

Венский документ является центральным инструментом формирования доверия в военной сфере между 57 странами-членами ОБСЕ, который базируется на Хельсинских соглашениях 1975 года. Он был согласован в 1990 году и актуализирован в 2011 году.

Документ включает меры по повышению военной прозрачности (например, во время учений и маневров), укреплению доверия среди военных (в частности, развитие контактов), а также механизмы предотвращения конфликтов. Все страны-члены ОБСЕ используют этот инструмент для формирования военной уверенности.