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Решение принято: Парламент Британии не намерен обсуждать соглашение о Brexit

Решение принято: Парламент Британии не намерен обсуждать соглашение о Brexit
14:31 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Палата общин британского парламента предварительно одобрили соглашение о Brexit, но впоследствии отказалась утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения.

Правительство Великобритании не планирует проводить дебаты непосредственно о Brexit или о досрочных выборах в Палате общин на следующей неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Лидер Палаты общин Джейкоб Рис-Могг сегодня традиционно объявлял о планах парламента на следующую неделю и не вспомнил о законодательстве о Brexit, которое должно быть принято до того, как будет ратифицирован договор с ЕС.

Вместо этого он сказал, что члены парламента будут обсуждать окружающую среду, вести переговоры о восстановлении исполнительной власти в Стормонте и пожаре в многоэтажке Grenfell Tower, который произошел в прошлом году.

Следует отметить, что правительство все еще имеет возможность внести изменения в повестку дня на следующую неделю.

В Британии сорвался "турборежим" рассмотрения соглашения Джонсона

Выход Великобритании должен состояться 31 октября, но ЕС еще предстоит решить, как ответить на вынужденный запрос премьер-министра Бориса Джонсона об отсрочке, чтобы избежать сценария без соглашения.

Напомним, Палата общин британского парламента предварительно одобрили соглашение о Brexit, но впоследствии отказалась утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения, предложенный правительством.

Накануне перед голосованием Джонсон обещал в случае поражения отозвать соглашение и предложить досрочные выборы.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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