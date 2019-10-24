Наводнение во Франции: есть жертвы

Новости мира:В городе Безье выпало 198 мм осадков всего за шесть часов в среду утром - это объем осадков двухмесячной нормы.

По меньшей мере три человека погибли в результате наводнения на юге Франции.

Как пишет BBC, это подтвердило министерство внутренних дел страны.

В заявлении французского министерства говорится, что сильные дожди сейчас движутся в направлении северной Корсики.

"За последние три дня особенно сильные штормы пронеслись по югу Франции, став причиной трех смертей и нанеся серьезный ущерб региону", - говорится в заявлении французского Министерства внутренних дел.

"Дожди продолжаются, и сейчас они идут на восточном побережье Верхней Корсики. Все должны сохранять бдительность", - добавили в министерстве.

В Эро, по данным синоптиков, за 24 часа выпало 240 мм дождя. Это 50-летний рекорд.

Около 2 тысяч пожарных и спасателей были направлены в регион, где реки вышли из берегов, перекрыли дороги и нанесли значительный ущерб.

На этой неделе наводнения после ливней также разрушили некоторые районы северной Италии и Испании, где погибли еще три человека.