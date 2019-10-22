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Франция о Brexit: Нет обоснований для новой отсрочки

Франция о Brexit: Нет обоснований для новой отсрочки
19:46 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Во Франции не видят на данном этапе оснований для переноса Brexit.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на данном этапе не видит причин для новой отсрочки выхода Великобритании из ЕС.

"Сегодня, на данном этапе, мы считаем, что нет обоснований для новой отсрочки", - сказал во вторник французский министр, выступая в Национальном собрании Франции.

"Уже три года мы ждем этого решения. Важно, чтобы сегодня оно было объявлено. Иначе не будет никаких других вариантов, кроме как выход Великобритании "без сделки", а это не то, чего бы мы хотели", - добавил Ле Дриан.

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Накануне сообщалось, что спикер британской палаты общин Джон Беркоу решил отклонить просьбу о проведении в понедельник голосования по соглашению, подготовленным британским правительством и Брюсселем, об условиях Brexit.

Вопрос об этой сделке уже был рассмотрен в субботу. Тогда депутаты внесли поправку, обязывающую премьера Великобритании Бориса Джонсона попросить ЕС об отсрочке Brexit. Премьер это требование выполнил. Согласится ли ЕС на отсрочку, пока не известно.

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Во вторник вечером в палате общин запланировано голосование по новому законопроекту о Brexit.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года.

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ЕС, Франция, Великобритания, Жан-Ив Ле Дриан, Brexit.
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