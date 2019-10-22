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Вторник, 22.10.2019
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Парламентарии обезопасили бюджет ЕС на случай "жесткого" Brexit

Парламентарии обезопасили бюджет ЕС на случай "жесткого" Brexit
15:20 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Европарламент перестраховался на случай выход Великобритании из ЕС без соглашения.

Европарламент утвердил меры, чтобы обеспечить полную доступность фондов ЕС на 2020 год, если Великобритания выйдет из Европейского Союза без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление на сайте ЕП.

Проект постановления продлевает до 2020 года план действий в чрезвычайных ситуациях, утвержденный Европарламентом 17 апреля 2019 года, ранее ограниченный 2019 годом.

Цель плана состоит в том, чтобы минимизировать любое негативное влияние, которое выход Британии может оказать на получателей финансирования ЕС и на бюджет Евросоюза в случае сценария без соглашения. Мера включает в себя такие программы, как Horizon 2020, Erasmus + и сельское хозяйство и региональная политика.

"Это предложение позволит продолжать выплаты британским бенефициарам в течение 2020 года, при условии, что Великобритания продолжит платить свои взносы и примет необходимые меры контроля и проверки", - говорится в сообщении.

Президент Европарламента: Последнее слово в деле Brexit - за нами

Напомним, сегодня до полуночи британские депутаты могут завершить во втором чтении рассмотрение законопроекта о Brexit.

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ЕС, Европарламент, Соглашение, Brexit.
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